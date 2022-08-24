Влада повідомила про роботу ППО у Вінницькій та Чернігівській області

У Вінницькій та Чернігівській області протиповітряна оборона знищила російські повітряні об'єкти, повідомляє Новое время.

Про роботу ППО у Вінницькій області повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"У Вінницькій області працює ППО! Повітряний об'єкт знищено" , - написав він.

Борзов пообіцяв повідомити подробиці пізніше та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

В Оперативному командуванні Північ повідомили про роботу ППО у Чернігівській області.

"Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збитий ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі" , — йдеться у повідомленні у Facebook.

24 серпня Україна відзначає 31-й День Незалежності. Влада та правоохоронці попередили про ризик збільшення кількості ракетних ударів РФ у цей день.

У МВС українців закликали бути пильними та не ігнорувати повітряні тривоги у День Незалежності через можливі ворожі атаки.