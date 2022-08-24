Влада повідомила про роботу ППО у Вінницькій та Чернігівській області
У Вінницькій та Чернігівській області протиповітряна оборона знищила російські повітряні об'єкти, повідомляє Новое время.
Про роботу ППО у Вінницькій області повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.
"У Вінницькій області працює ППО! Повітряний об'єкт знищено", - написав він.
Борзов пообіцяв повідомити подробиці пізніше та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.
В Оперативному командуванні Північ повідомили про роботу ППО у Чернігівській області.
"Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збитий ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі", — йдеться у повідомленні у Facebook.
24 серпня Україна відзначає 31-й День Незалежності. Влада та правоохоронці попередили про ризик збільшення кількості ракетних ударів РФ у цей день.
У МВС українців закликали бути пильними та не ігнорувати повітряні тривоги у День Незалежності через можливі ворожі атаки.