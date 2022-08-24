Борис Джонсон знову приїхав до Києва

Сьогодні, 24 серпня, до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга" , — сказав він.

Як повідомлялось, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії Великобританії. Він запевнив, що Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну.