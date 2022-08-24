Британія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 54 млн фунтів
Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на суму 54 млн фунтів стерлінгів, повідомляє Ділова столиця.
Про це оголосив під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.
До пакету допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпаси, у тому числі 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання у населених пунктах та виявлення ворожих сил.
"Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами менше за мобільний телефон менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі і нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території", — йдеться в повідомленні.
Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії Великобританія виділила Україні понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги.
Як повідомлялось, 24 серпня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прибув до Києва з неоголошеним візитом.