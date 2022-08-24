ОДА: росіяни завдали удари по Хмельницькій та Житомирській областях

Російські окупанти здійснили ракетні обстріли Хмельницької та Житомирської областей, повідомляє Ділова столиця.

Так, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій підтвердив прильоти ворожих ракет у регіоні.

Крім того, чути звук вибуху в Ємільчинському районі Житомирської області. Однак поки невідомо, чи це був приліт, чи робота системи ППО.

Раніше сьогодні в небі над Чернігівською областю був збитий ворожий безпілотник.