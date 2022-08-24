WP: Єрмак на початку війни надсилав іноземним чиновникам фото вбитих росіянами дітей

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у перші тижні після початку повномасштабної війни Росії проти України відправляв іноземним чиновникам на телефони фотографії вбитих українських дітей та зруйнованих будинків, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Washington Post у середу, 24 серпня.

За даними газети, фотографії, що підтверджують воєнні злочини Росії, отримали зокрема радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід і члени Конгресу.

"Зізнаюся, це були жахливі фотографії, які не давали мені спати ночами. 90% людей, які їх отримали, відреагували, передзвонили і почали робити ще більше" , — розповів Єрмак.

WP також повідомила, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Андрію Єрмаку зателефонував заступник глави адміністрації Кремля Дмитро Козак і заявив, що «українцям час здаватися». Єрмак вилаяв його і кинув слухавку. Міністру оборони Олексію Резнікову надійшов дзвінок від білоруського колеги Віктора Хреніна, який ще 22 лютого запевняв його, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.

Під час другої розмови два дні потому білоруський міністр сказав, що передає послання свого російського колеги Сергія Шойгу: якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться. За словами Резнікова, він відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію російської сторони».