Шмигаль: до бюджету надійшли 3 млрд доларів від США

До державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США. Це перший транш із запланованих, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення прем'єр-міністра Денис Шмигаля в Telegram.

"Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів" , - зазначив він.

Це перший транш з 4,5 млрд доларів, які отримала Україна для прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко анонсував фінансову підтримку для України від США.

Також в День незалежності Джо Байден оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі майже 3 млрд доларів.