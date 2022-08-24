Збитки екології України від російських окупантів досягли 395 млрд грн

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало шкоди екології нашої країни на загальну суму 395 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

"Із початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти довкілля, щоб у подальшому змусити його сплатити сповна за скоєне українському народу" , — йдеться у повідомленні.

Так, за півроку було зафіксовано понад 2 тисячі фактів збитків навколишньому середовищу. Збитки вже досягли 395 млрд грн. Збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам – 106,3 млрд грн, ґрунтам – 8,8 млрд грн.

Як повідомлялось, станом на початок липня збитки транспортній інфраструктурі України від повномасштабного російського вторгнення перевищили $100 млрд.