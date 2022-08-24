Депутат: ЗСУ завдали нових ударів по мосту біля Каховської ГЕС

Українські сили в середу, 24 серпня, завдали нових ударів по мосту в районі Каховської ГЕС, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

"ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!" , — написав він.

Про потужні вибухи у районі Нової Каховки раніше повідомляли місцеві Telegram-канали.

Раніше речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ тримають повний вогневий контроль над транспортними артеріями, по яких окупанти можуть поповнювати свої резерви.

Гуменюк додала, що окупанти намагаються відновити рух через міст Каховської ГЕС, але їхні ремонтні роботи не мають перспектив.