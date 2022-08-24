Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Росія намагалася зірвати звернення

Президент Володимир Зеленський у середу, 24 серпня, виступив на засіданні Ради безпеки ООН по відеозв'язку, повідомляє Новое время.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця написав у Twitter, що Росія вимагала поставити на голосування прохання України дозволити Зеленському виступити. Зрештою проти звернення українського президента проголосувала лише Росія, 13 членів Ради безпеки підтримали його.

"Росіяни відомі тим, що є чемпіонами світу зі стрільби в ногу" , - прокоментував Кислиця.

Під час звернення до Ради безпеки глава держави наголосив, що Росія поставила світ на межу ядерної катастрофи і перетворила територію найбільшої в Європі Запорізької АЕС на зону бойових дій. Він закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше взяти ситуацію на Запорізькій АЕС під контроль, а країну-агресора — повністю залишити станцію.

Зеленський також запропонував наступного року провести в Україні Саміт майбутнього під егідою ООН.

"…Було б символічно провести цей саміт в Україні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму" , — зазначив він.

Рада безпеки ООН 24 серпня зібралася для обговорення питань, пов'язаних із наслідками повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою. Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста.

Україна закликає МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію. Під час зустрічі з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Львові президент Володимир Зеленський обговорив із ним ядерну загрозу, яку провокує на Запорізькій АЕС російська армія.