Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав іменну табличку на Алеї сміливості та погасив марку "Вільні. Незламні. Непереможні", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради.

"На Алеї сміливості в столиці України викарбували ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який відвідав Україну у День Незалежності" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, президент Володимир Зеленський та Борис Джонсон здійснили погашення марки "Вільні. Незламні. Непереможні", яку "Укрпошта" випустила до 31-ї річниці незалежності України.

Як повідомлялось, 24 серпня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прибув до Києва із неоголошеним візитом. У рамках візиту він оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 54 млн фунтів стерлінгів.