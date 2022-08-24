ГУР: окупанти намагаються доукомплектувати піхоту за рахунок ракетних військ та моряків

Російські окупанти намагаються доукомплектувати піхоту за рахунок фахівців із ракетних військ та військових моряків, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони України у Telegram.

"З метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до збройної агресії проти України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу" , - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, на 22 серпня бажання воювати в Україні висловили лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.

ГУР зазначає, що командири морської піхоти РФ скаржаться, що використання їх військових за призначенням призводить до втрати ними здібностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.

А в результаті бойового застосування як мотострілецькі підрозділи, вони зазнають значних втрат в особовому складі, повідомляє українська розвідка.

"Доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів" , - пише ГУР.

Раніше у Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія все більше використовує мешканців захоплених територій у Луганській та Донецькій областях для війни проти України на тлі великих втрат.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 45 700 своїх військових. З них 150 – за останню добу.