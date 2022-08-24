Посол: Японія допоможе Україні у відновленні та проведенні реформ

Японія має намір допомагати Україні з відновленням інфраструктури після завданих руйнувань в результаті агресії Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Куніорі, повідомляє Twitter посольства Японії в Україні.

Також Токіо готове надати Києву всебічну допомогу в проведенні комплексних реформ в Україні.

"Японія як і раніше буде послідовно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, Японія буде співпрацювати з Україною заради відновлення і реформування країни" , - заявив Куніорі.

Раніше ми писали, що Японія надасть Україні близько десятка безпілотників з камерами спостереження. Токіо також поставить Києву кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства.

Також повідомлялося, що Японія має намір спонукати нейтральні країни G20 до санкцій проти РФ. При цьому в Токіо вже прийняли кілька пакетів обмежень щодо Москви.