Джонсон: саме час завдати удару росіянам, коли вони почали хитатися

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, 24 серпня, закликав збільшити підтримку України та завдати удару країні-агресору Росії, повідомляє Новое время.

Під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Джонсон сказав, що російський диктатор Володимир Путін припустився жахливої помилки і недооцінив ціну, яку українці готові заплатити, захищаючи свою країну. Він зазначив, що завдяки героїзму українських захисників наступ Росії на Донбасі зазнає невдачі, закликав збільшувати підтримку України, не послаблювати санкції проти Росії та боротися з російською дезінформацією.

"Саме зараз ми бачимо момент, в який ви, друзі, маєте завдати удару росіянам, коли вони почали хитатися. Путінські війська вже втомилися, їхні втрати колосальні, а ланцюги поставок виснажені. Ми бачимо, наскільки високу ціну вони платять… Зараз не час виходити з якимсь дрібним планом замирення. Не можна вести переговори з ведмедем, який жує вашу ногу, і з грабіжником, який притиснув вас до землі" , — заявив британський прем'єр.

Джонсон також наголосив, що розв'язана Росією війна може мати лише один кінець — перемогу України.

Британський прем'єр приїхав у Київ із неоголошеним візитом 24 серпня. Це його третій візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. У Києві Джонсон анонсував новий пакет допомоги Україні на 54 мільйони фунтів стерлінгів, який включатиме 850 мікродронів Black Hornet. Він залишить свою посаду менш ніж за два тижні.