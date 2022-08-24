ОК "Південь": жителі Херсонщини перешкоджають підготовці "референдумів"

У тимчасово окупованих районах Херсонської області місцеві жителі перешкоджають підготовці загарбників до псевдореферендуму про приєднання до РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування ЮГ.

Уточнюється, що в окупаційних адміністрацій виникають проблеми з базами виборців та матеріально-технічною базою, які необхідні для псевдореферендумів.

У ОК Південь наголошують, що ворог не досяг успіху навіть у Генічеську, який став експериментальним майданчиком для всіх його планів.

"Центр опору закликає громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, бойкотувати псевдореферендум, щоб не допомагати росіянам створювати картинку для їхньої пропаганди" , — йдеться у повідомленні.

17 серпня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що окупанти знову перенесли дату проведення псевдореферендуму на Херсонщині.

Наприкінці червня Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій ЗСУ, повідомив, що російські окупанти планують провести псевдореферендуми щодо створення «республік» на тимчасово захоплених територіях у Херсонській та Запорізькій областях 11 вересня.

У Білому домі заявляли, що російські окупанти готуються до анексії територій, захоплених після 24 лютого, і хочуть повторити ті самі схеми із псевдореферендумами, що й у 2014 році.

Українська розвідка та СБУ також фіксують підготовку окупантів до проведення фіктивних «референдумів».