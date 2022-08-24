Зеленський: росіяни завдали удару по залізничній станції, багато загиблих

Російські окупанти завдали удару по пасажирських вагонах на станції Чаплине Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей і близько 50 отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

"Чотири пасажирські вагони горять. На даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися" , — сказав глава держави.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару по Синельниківській громаді Дніпропетровської області 24 серпня загинула 11-річна дитина.