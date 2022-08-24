Білий дім анонсував телефонний дзвінок Байдена з Зеленським

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в середу анонсував телефонний дзвінок американського президента Джо Байдена з Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CNN.

За словами Кірбі, телефонний дзвінок Байдена і Зеленського відбудеться у четвер. У ньому американський лідер поінформує президента України поставки зброї США і привітає його з Днем Незалежності України.

Представник Ради національної безпеки наголосив, що США продовжуватимуть "згуртовувати вільний світ" і "заохочувати союзників і партнерів" підтримувати Україну на тлі шести місяців з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Президент з нетерпінням чекає на це (дзвінок)" , - сказав Кірбі.

Він водночас зазначив, що жодних планів поїздки Байдена до України наразі немає, але якщо "поїздка матиме сенс", вона буде розглянута.

Як повідомлялося, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

За даними Пентагону, до нового пакету увійшли зокрема шість додаткових національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів 155-мм калібру і до 65 тисяч снарядів до 120-мм мінометів.