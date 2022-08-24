МВС: окупанти щодня скидають на Сіверськ понад 200 снарядів

Окупаційні війська щодня скидають на прифронтовій Сіверськ на Донеччині понад 200 снарядів, повідомляє Новое время.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У відомстві розповідають, що поліцейські щодня намагаються евакуювати жителів Сіверська, хоча наражаються на небезпеку. Зокрема, нещодавно евакуаційний автомобіль мало не потрапив під вогонь авіації окупантів.

Мешканців міста, які погодилися на евакуацію, доставляють у Дніпро та Івано-Франківську область. У Сіверській громаді зараз залишаються близько 2 тисяч українців, хоча до початку бойових дій лише у Сіверську мешкали близько 11 тисяч людей.

24 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові зазнали втрат під час безуспішних наступів на Авдіївському та Південнобузькому напрямках.