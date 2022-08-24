Білий дім: Росія до кінця тижня може оголосити про "референдуми"

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в середу заявив, що, за інформацією американської сторони, Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення "референдумів" на окупованих територіях України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AFP і CNN.

"Російське керівництво дало вказівку офіційним особам почати підготовку до проведення фіктивних референдумів. Ми насправді можемо побачити оголошення Росією першого або перших референдумів до кінця цього тижня" , – сказав Кірбі.

Регіонами, де можуть відбутися так звані референдуми, є частини Херсонської та Запорізької областей на півдні, а також частково окуповані Донецька та Луганська області на сході України.

"Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними" , – підкреслив представник Білого дому.

Кірбі додав, що, на думку США, Росія маніпулюватиме результатами "голосування" та неправдиво стверджуватиме, що український народ хоче приєднатися до Росії.

"Буде критично важливо закликати та протистояти цій дезінформації в режимі реального часу" , – сказав він, додавши, що, за американськими даними, чиновники РФ стурбовані низькою явкою на майбутніх "референдумах".

Нагадаємо, Білий дім ще в липні заявив про плани Росії анексувати додаткові території України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей. Тоді США попередили, що "відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами", і світ не визнає такого кроку Росії.