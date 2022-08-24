Прем'єр Естонії назвала туристів із Росії загрозою національній безпеці

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що російські туристи становлять загрозу для безпеки її країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми дійсно несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх російських туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці" , - заявила вона в ефірі телеканалу Sky News.

Каллас ще раз нагадала, що подорожі до Європи є привілеєм, яким здебільшого користуються туристи з Москви та Санкт-Петербурга.

"Лише 10% росіян подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином ці люди впливають на рішення Кремля" , - додала вона.

Нагадаємо, що прем'єр Естонії закликала негайно припинити видачу віз росіянам.