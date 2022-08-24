У Криму окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки

У тимчасово окупованому Криму було продовжено високий рівень терористичної небезпеки на тлі вибухів на півострові, повідомляє Новое время.

Про це повідомив так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, високий (жовтий) рівень «терористичної небезпеки» діятиме з 20:00 24 серпня до 20:00 8 вересня на території Вірменська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського та Красноперекопського районів.

Він також додав, що таке рішення було прийнято як «профілактичний захід».

З початку серпня у містах окупованого РФ Криму регулярно чути вибухи. За інформацією CNN, Україна стоїть щонайменше за трьома вибухами.