Посол: Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою" війни

Папа Римський Франциск у своїй промові заявив, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна нібито є "невинною жертвою" війни. Така риторика прирівнює агресора і потерпілого, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення посла України у Ватикані Андрія Юраша в Twitter.

"Не можна говорити одними категоріями про агресора і потерпілого, про насильника і жертву. Як можна було назвати ідеолога російського імперіалізму невинною жертвою?" ,- підкреслив Юраш.

Він додав, що Дугіну вбили росіяни з метою зробити з неї мученицю і "підняти її на щит війни".

Варто зауважити, що Дар'я Дугіна - російська журналістка, яка працювала на пропагандистські ресурси Кремля, в тому числі телеканали "Царьград", "Звезда" і RT. Вона - дочка відомого політолога і громадського діяча Олександра Дугіна. Його книги заборонені в Україні, він вважається одним з ідеологів "руського міра".

Нагадаємо, 21 серпня в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна Дарина.

Після цього Росія почала звинувачувати окремий загін спеціального призначення "Азов" у скоєнні вбивства Дугіної.