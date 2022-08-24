ОВА: російські війська за добу обстріляли три громади на Сумщині
Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що за добу російські війська обстріляли три громади в області, повідомляє Новое время.
В Есманській громаді після 10 ранку було 7 прильотів мінометних снарядів, а після 15:00 чотири прильоти зі ствольної артилерії.
Опівдні окупанти також із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду.
Білопільську громаду ближче до вечора обстрілювали з мінометів: понад 16 прильотів.
"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - заявив Живицький.