ISW: ЗСУ відбили в росіян території розміром з Данію

Американський Інститут дослідження війни (ISW) стверджує, що з середини березня росіяни втратили контроль над територіями, що перевищують площу Данії, але їм вдалося окупувати території розміром з Андорру (відсоток від того, що вони втратили) за останні 39 днів, повідомляє Українська правда.

"З того часу, як російські сили відновили наступальні операції після паузи 16 липня, російські війська отримали близько 450,84 км квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри. Російські війська втратили приблизно 45 тисяч км квадратних території з 21 березня - площу, більшу за Данію" , - йдеться в повідомленні.

Як пише ISW, російські сили провели обмежені наземні атаки на південний захід та південний схід від Ізюма, на північний схід та південь від Бахмута, на захід та південний захід від Донецька. Також росіяни здійснили обмежену наземну атаку на північному заході Херсонської області.