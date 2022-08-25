ОВА: унаслідок ворожого удару по Чаплиному загинуло двоє дітей

Серед загиблих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по селищу Чаплине Дніпропетровської області виявили тіла двох дітей. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко﻿.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - 6 та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни" , - йдеться в повідомленні.

Також після опівночі ворог учетверте вдарив по Синельниківському району. Так, у Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих, зокрема троє дітей, найменшій - 2 роки. Усі постраждалі госпіталізовані.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі”. Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу, є руйнація житла, проте постраждалих немає.

На Дніпровський район росіяни скерували ракету, однак українські військові її збили.