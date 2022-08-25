Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 25.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2) од,

артилерійських систем – 1037 (+1) од,

РСЗВ - 272 (+6) од,

засобів ППО - 148 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+0) од,

спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.