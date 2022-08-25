Удар по селищу Чаплине: пошукові роботи завершилися
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи.
Він уточнив, що унаслідок обстрілу житлового сектора і залізничної станції загинули 25 осіб, серед них двоє дітей.
"11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6 - річна дитина - під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції", - написав він.
При цьому в результаті обстрілу постраждала 31 людина.
Нагадаємо, війська РФ вчора, 24 серпня, завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.