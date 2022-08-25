Ракетні удари РФ по Хмельницькій області: голова ОВА розповів про наслідки

Внаслідок ракетних ударів РФ по Хмельницькій області ввечері 24 серпня пошкоджено будинки, поранення отримали троє людей.

Про це повідомив﻿ голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"В результаті двох ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері у цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля" , - наголосив він.

За словами голови ОВА, жінка та двоє її дітей звернулися за медичною допомогою.