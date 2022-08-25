Ракетні удари РФ по Хмельницькій області: голова ОВА розповів про наслідки
Внаслідок ракетних ударів РФ по Хмельницькій області ввечері 24 серпня пошкоджено будинки, поранення отримали троє людей.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"В результаті двох ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері у цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля", - наголосив він.
За словами голови ОВА, жінка та двоє її дітей звернулися за медичною допомогою.
"У них легкі пошкодження внаслідок ураження шибками. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - резюмував Гамалій.