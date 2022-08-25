ОВА: вночі окупанти вдарили по Київській області

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Вишгородському району на Київщині, постраждалих немає. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає" , - йдеться в повідомленні.

Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні, триває обстеження атакованої території.

Кулеба додав, що інші вибухи, які чули жителі регіону – робота української ППО.