Британська розвідка розповіла про військових РФ на ЗАЕС та можливі ризики

В огляді британської розвідки про війну в Україні йдеться про те, що російські військові продовжують перебувати на території Запорізької атомної електростанції і у зв’язку з цим залишаються три основні ризики для роботи ЗАЕС, повідомляє Українська правда.

21 серпня 2022 року знімки вказували на те, що РФ залишила та посилила військову присутність там, російські БТР розташовані у межах 60 метрів від реактора №5, пишуть в огляді.

Російські військові, можливо, намагалися приховати техніку, паркуючись під трубами та арками-проїздами.

"Росія, схоже, готується використати будь-яку військову діяльність України в районі ЗАЕС з пропагандистською метою. Доки РФ продовжує окупацію ЗАЕС, головний ризик для роботи реактора скоріш за все і далі буде в тому, що виникне порушення систем охолодження реактора, або пошкодження резервних ліній електропостачання, або працівники станції, які виконують свою роботу під тиском, допустять помилки" , - зазначає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/3fhM5JyOS6???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022

Нагадаємо, 23 серпня міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

У МАГАТЕ сподіваються, що місія на ЗАЕС може відбутися у найближчі кілька днів.