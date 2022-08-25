Резніков: До кінця року будуть хороші новини з фронту

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до кінця року Україна матиме "хороші новини" з фронту.﻿ За його словами, ситуація залежатиме від багатьох факторів, проте налаштований оптимістично, повідомляє Новое время.

"Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу" , — зазначив міністр.

За його словами, "у нас із вами війна на виживання, і ми виживемо у цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу".

Раніше Резніков заявляв, що після закінчення війни Росія розвалиться на окремі держави, а Україна збереже суверенітет та незалежність.