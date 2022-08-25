МВС: війська РФ на День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів

Ворог, як і прогнозувалося, активізувався у День Незалежності України: за минулу добу росіяни обстріляли 58 населених пунктів. Про це розповів﻿ заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть та травмуються десятки людей" , - сказав Єнін.

Також минулої доби по Україні прокотилася і хвиля, фейкових, мінувань: