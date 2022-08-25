МВС: війська РФ на День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів
Ворог, як і прогнозувалося, активізувався у День Незалежності України: за минулу добу росіяни обстріляли 58 населених пунктів. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
"Кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть та травмуються десятки людей", - сказав Єнін.
Також минулої доби по Україні прокотилася і хвиля, фейкових, мінувань:
"Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей", - зазначив він.