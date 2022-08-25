ЗСУ: Росія стягнула до кордонів понад 400 літаків та 360 вертольотів

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів, повідомляє Українська правда.

"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52" , - повідомив Ігнат.

Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.