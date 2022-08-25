У Німеччині пояснили проблеми з постачанням зброї

Німеччина не може надати Україні потрібних обсягів озброєнь через їх брак, заявила в інтерв'ю ZDF глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Корреспондент.

"Далі поставки озброєння з ФРН будуть непростою справою. Причина - недостатнє оснащення власних військ" , - йдеться у повідомленні. ﻿

"На жаль, наше становище таке, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів" , - сказала Бербок.

За її словами, оборонній промисловості Німеччини довелося виготовляти обладнання спеціально для України.

Міністр наголосила на необхідності нових поставок озброєнь Україні восени, зокрема найближчим часом Німеччина передасть ЗСУ системи ППО Irris-T.

Також Бербок визнала погіршення відносин Німеччини з країнами Східної Європи та Балтії, яким ФРН мала передати нові озброєння замість старого, яке країни передали Україні. Вона зазначила, що постачання важких озброєнь ФРН до Східної Європи йшло "нерішуче".