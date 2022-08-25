Business Insider: Норвегія посіла перше місце серед постачальників газу до ЄС

На тлі того, як Москва скорочує поставки газу в країни ЄС заради політичного тиску, Норвегія змогла стати головним постачальником газу в Європі, відібравши цю роль у Росії. Про це, з посиланням на Business Insider, повідомляє Дзеркало тижня.

Видання нагадує, що дефіцит палива на континенті може створити серйозні проблеми для європейської промисловості. В Осло запевняють, що збираються у найближчі роки видобувати максимальні об’єми газу.

"Я очікую, що ми зможемо підтримувати такий рівень виробництва, як зараз, до 2030 року" , - сказав міністр енергетики Норвегії Тер’є Аасланд.

Офіційні прогнози Осло кажуть, що за підсумками року видобуток газу в країні збільшиться на 8% у порівнянні з 2021 роком. Таким чином, Норвегія може побити свій рекорд, який був встановлений п’ять років тому.

Країна змогла відібрати у Росії роль найбільшого постачальника газу в Європі після того, як Кремль вирішив різко скоротити поставки у відповідь на західні санкції. Business Insider також нагадує, що в травні ЄС погодився накласти ембарго на російську нафту, яка постачається морем. Однак, жодні обмеження проти російського газу досі не були запроваджені.

Але навіть без таких рішень з європейського боку Росія сама влаштувала енергетичну кризу, обмежуючи власний експорт. Минулої п’ятниці Москва оголосила про тимчасове закриття газопроводу "Північний потік-1". Хоча з липня вона й так скоротила транспортування до 20% від потужності ГТС. Скорочення поставок змусило європейські ціни на газ стрімко рости. Базові нідерландські ф’ючерси на газ TTF з червня подорожчали на 220%

Разом з тим, Норвегія хоч і збирається збільшити видобуток газу, але не планує шукати способи, щоб вартість європейського палива стала більш доступною, - сказав Аасланд.