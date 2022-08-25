ЗСУ: вчора Росія піднімала свої літаки у повітря 200 разів

За вчора, День Незалежності України, Росія підіймала свої літаки в повітря близько 200 разів. Про це повідомив﻿ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

Він зазначив, що за минулу добу було близько 190 сигналів повітряної тривоги, найбільше тривог було у східних областях.

"Попри те, що була така велика кількість тривог, усе ж великої ракетної активності не зафіксовано, проте зафіксовано авіаційну активність: близько 200 вильотів було зафіксовано за добу 24 серпня" , - повідомив Ігнат.

Кількість тривог зумовлена тим, що Росія здійснювала багато імітаційних вильотів.

"Літаки злітали, робили певні маневри в повітрі і таким чином імітували нанесення ракетного удару. Тоді в Україні вмикали сигнал повітряної тривоги" , - пояснив речник.

Ігнат додав, що план РФ полягав у тому, щоб тримати українців у напрузі в День Незалежності.

Загалом було зафіксовано 8 "прильотів" ракет Х-22, також противник застосовував РСЗВ.