ЗСУ: вчора Росія піднімала свої літаки у повітря 200 разів
За вчора, День Незалежності України, Росія підіймала свої літаки в повітря близько 200 разів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.
Він зазначив, що за минулу добу було близько 190 сигналів повітряної тривоги, найбільше тривог було у східних областях.
"Попри те, що була така велика кількість тривог, усе ж великої ракетної активності не зафіксовано, проте зафіксовано авіаційну активність: близько 200 вильотів було зафіксовано за добу 24 серпня", - повідомив Ігнат.
Кількість тривог зумовлена тим, що Росія здійснювала багато імітаційних вильотів.
"Літаки злітали, робили певні маневри в повітрі і таким чином імітували нанесення ракетного удару. Тоді в Україні вмикали сигнал повітряної тривоги", - пояснив речник.
Ігнат додав, що план РФ полягав у тому, щоб тримати українців у напрузі в День Незалежності.
Загалом було зафіксовано 8 "прильотів" ракет Х-22, також противник застосовував РСЗВ.