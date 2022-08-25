Мер: В Енергодарі через обстріли зникли світло і вода

В окупованому росіянами Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, після обстрілу немає водопостачання та електропостачання, повідомляє Українська правда.

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води", - заявив енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

Законна влада міста з’ясовує, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом.

Тим часом "РИА Новости" з посиланням на окупаційну владу повідомляють, що Мелітополь, Херсон та деякі населені пункти Херсонської області знеструмлені.