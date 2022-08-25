Іспанія передала Україні батарею ППО, броньовані авто та снаряди

Іспанія відправила до України свою військову допомогу для протистояння російській агресії, повідомляє Новое время.

Зокрема, постачання включають батарею ППО, для захисту від російських ракет і авіації, а також 20 броньованих машин, 75 палет зі снарядами для артилерії та 1000 тонн дизеля вартістю близько 2,5 мільйона євро.

"Це тверде зобов’язання, яке розвивалося з початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла відправку матеріалів для законного захисту українського народу" , — заявили у Міноборони Іспанії.

Крім того, на випадок термінового запиту підготовлено вантаж з 30 тисяч одиниць зимової військової форми для українських захисників, на випадок, якщо війна затягнеться ще на півроку.

У свою чергу посол України у Мадриді Сергій Погорельцев зазначив, що Київ також розраховує на постачання 155-міліметрових гаубиць та 122-міліметрових мінометів.