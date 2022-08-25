Морський експорт вугілля з РФ фактично зупинився через санкції ЄС

За даними агентства Bloomberg, експорт російського вугілля був фактично припинений через заборону Євросоюзу обслуговувати поставки рсоійського вугілля в будь-яку точку світу в рамках пʼятого пакету санкцій, повідомляє Економічна правда.

Агентство зʼясувало, що АТ "Суек", найбільша російська гірничодобувна компанія, що видобуває енергетичне вугілля, не могла поставляти його на експорт з середини серпня. За словами співрозмовників, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великобританії та Швейцарії, тому судновласникам важко знайти покриття.

Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку вступила в силу 10 серпня після чотиримісячного перехідного періоду. Раніше цього в роз’ясненні Єврокомісія заявила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги фінансування та страхування для всіх поставок таких продуктів, що походять з Росії.

Хоча російські вугільні шахтарі почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до того, як заборона набула чинності, судновласники зазвичай перестраховують свої ризики у більших страхувальників, які з серпня не можуть покривати такий експорт. Компанії розглядають інші варіанти поставок, але вони будуть дорогими та потребуватимуть час на перелаштування, що призведе до ще більшого зростання цін.

Росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. Водночас на вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.

Оскільки Росія перенаправляла своє вугілля в Азію, включаючи Індію, такі експортери, як Австралія, замінили обсяги в Європі. Це сприяло зростанню цін, які вже зросли в 10 разів за останній рік.