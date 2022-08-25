МОН: близько 50% українських шкіл облаштовано укриттями

Приблизно 50% шкіл в Україні облаштовано укриттями. Про це в ефірі українського телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, повідомляє УНН.

"За нашою інформацією, приблизно 50% шкіл облаштовані укриттями для здобувачів освітнього процесу. Ця цифра постійно зростає. Ми моніторимо дану цифру на кожну п'ятницю, щоб мати оперативну інформацію" , - сказав Вітренко.

За його словами, навчальний рік, згідно з постановою уряду розпочнеться 1 вересня.

"Для тимчасово окупованих територій та територій підвищеної небезпеки освітній процес буде проходити в онлайн режимі. Для територій, скажімо так, безпечних та де підготовлені вже укриття для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу буде запроваджено офлайн-режим, тобто аудиторний режим, або змішана форма навчання - це офлайн режим з використанням технологій дистанційного навчання" , - розповів Вітренко.

Вітренко впевнений, що регіональні військові адміністрації, які мають погоджувати відкриття шкіл та запровадження офлайн режиму навчання, забезпечать своєчасне інформування батьків та учнів про форму навчання.

Він зазначив, що Міносвіти рекомендувало школам провести батьківські збори перед початком навчального року в укриттях, щоб батьки самостійно могли оцінити якість, надійність цього укриття і прийняти остаточне рішення щодо форми навчання своєї дитини.