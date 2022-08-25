Bloomberg: МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня

Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку. Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції" , - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в середу в Стамбулі з офіційними особами "Росатому", щоб обговорити деталі місії, яка відправиться з Києва на захоплену Росією територію міста Енергодар.

Як стверджує видання, для розслідування обстрілів електростанції ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.