Путін підписав указ про збільшення чисельності армії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб. Він набуде чинності з 2023 року, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Встановити штатну чисельність Збройних сил РФ у кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців. Уряду Російської Федерації передбачити виділення Міноборони РФ бюджетних асигнувань з федерального бюджету, необхідних для реалізації пункту 1 (пункт, який передбачає збільшення чисельності армії - ред.)" , - йдеться в указі.

Указ набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Варто відзначити, що раніше чисельність Збройних сил РФ становила понад 1,9 млн одиниць, у тому числі трохи більше 1 млн військовослужбовців.

Попередній указ Путіна від 17 листопада 2017 року визначав, що штатна чисельність ЗС Росії становить 1902758 одиниць, включаючи 1013628 військовослужбовців.