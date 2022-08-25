ГУР: більшість маріупольців не збираються брати участь у "референдумі"

Головне управління розвідки повідомило у Telegram, що більшість маріупольців не збирається брати участь в так званому «референдумі», повідомляє Новое время.

За інформацією відомства, у Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів, які переважно складаються з двох-трьох жінок, продовжують здійснювати так званий «перепис населення».

Його мета — встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

В ГУР зазначили, що в неофіційних розмовах колаборанти визнають, що більшість опитаного населення в Маріуполі відмовляється брати участь у можливому «референдумі» або прямо не відповідає на запитання чи братиме у ньому участь.

За їхніми оцінками лише близько 5−7% опитаних чітко висловили готовність прийти на «виборчі дільниці» та «проголосувати».

У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45−70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій.

Колаборанти заявили, що хоч «перепис населення» та потенційних «виборців» досі триває, рішення щодо самого «референдуму» і дати його проведення кремлівський режим остаточно не визначив. Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня.

Наприкінці червня Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій ЗСУ, повідомив, що російські окупанти планують провести псевдореферендум щодо створення «республік» на тимчасово захоплених територіях у Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомляв, що псевдореферендум про незаконну анексію Донецької області призначили на 11 вересня 2022 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо Росія проведе псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, переговори з нашою країною будуть для неї закриті.