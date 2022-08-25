ОК "Південь": ЗСУ знищили командні пункти окупантів на півдні України

На півдні України ракетно-артилерійські підрозділи знищили командні пункти тактичних груп артилерії РФ у Каховському та Бериславському районах, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє оперативне командування Південь у Facebook.

Підтверджено знищення семи окупантів, самохідної артустановки, автотехніки та ще одного складу боєприпасів у Новій Каховці.

Також у командуванні розповіли про ще один удар по Антонівському мосту у Херсоні.