ОК "Південь": ЗСУ знищили командні пункти окупантів на півдні України
На півдні України ракетно-артилерійські підрозділи знищили командні пункти тактичних груп артилерії РФ у Каховському та Бериславському районах, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє оперативне командування Південь у Facebook.
Підтверджено знищення семи окупантів, самохідної артустановки, автотехніки та ще одного складу боєприпасів у Новій Каховці.
Також у командуванні розповіли про ще один удар по Антонівському мосту у Херсоні.
"Стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - йдеться у повідомленні.