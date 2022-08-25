Верещук: Україна вже змогла повернути з Росії 53 дитини

Україна вже змогла повернути з Росії 53 дітей і наразі готує позови проти РФ за фактами так званого "усиновлення" викрадених та вивезених українських дітей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі марафону новин.

За словами міністра, наразі з приводу викрадення дітей на окупованих територіях на гарячу лінію Мінреінтеграції можуть звернутися батьки, родичі чи знайомі.

"Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території Російської Федерації, то робимо все, щоб повернути дитину. 53 діток таким чином уже вдалося повернути".

Міністр також додала, що зараз також триває робота щодо позовної діяльності.

Мінреінтеграції фіксує випадки так званого "усиновлення" українських дітей в Росії, щоб позиватися і вимагати притягнути до відповідальності Росію, бо "це є злочин проти нашої держави, проти наших дітей".

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