У МОЗ відповіли, скільки відновлено зруйнованих війною медустанов

Окупанти пошкодили або зруйнували в Україні 927 закладів охорони здоров'я, вже повністю відновлено 52 заклади, ще 200 медзакладів відновлені частково, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський в ефірі національного телемарафону.

"Загальна кількість (пошкоджених або зруйнованих медустанов – ред.) – 927, з них 52 повністю відновлено, 200 об'єктів частково відновлено. Частково це означає, що медустанови вже працюють, оскільки в них відновлені всі життєво необхідні функції" , - підкреслив Боруховський.

Він також додав, що в результаті російського вторгнення повністю зруйновані 127 медичних установ. Найбільше медична інфраструктура постраждала в п'яти областях: Київській, Чернігівській, Донецькій, Миколаївській та Харківській.

Раніше ми писали, що Великобританія має намір долучитися до реалізації плану відновлення системи охорони здоров'я України. Фахівці також готові обмінюватися досвідом з колегами у сфері реабілітації.

Також повідомлялося, що жителі канадського міста Егенвіль зібрали 90 тисяч канадських доларів на медичні потреби України. Це більш ніж 60 600 доларів США, або 2,16 мільйона гривень. Кошти спрямували на закупівлю медичного обладнання.