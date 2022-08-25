Bild: Шольц відвідав полігон у Німеччині, де тренуються українські військові

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав полігон Путлос, де українські військові навчаються працювати з зенітними установками Gepard, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bild.

На військовому полігоні канцлер зустрівся із солдатами з України.

Після візиту він заявив, що Німеччина хоче допомогти «забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують».

Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння, серед яких гаубиці, РСЗВ та системи ППО IRIS-Т.

"Ми продовжуватимемо підтримувати їх нашими фінансами, але також і нашою зброєю" , — наголосив канцлер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд ФРН вже кілька місяців ігнорує прохання України про додаткові постачання озброєнь. Самого ж Шольца депутати Бундестагу неодноразово закликали збільшити військову допомогу Києву.

На початку серпня канцлер назвав неправдою повідомлення у ЗМІ про скорочення військової підтримки України. При цьому Міноборони Німеччини відмовилося збільшити постачання зброї Україні через побоювання послабити обороноздатність НАТО.