Міноборони Британії: втрати РФ у війні становлять понад 80 тисяч осіб

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що загальні втрати Росії у війні з Україною становлять понад 80 тисяч людей, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє Evening Standard, таку заяву Воллес зробив в етері радіо BBC у середу.

"Ми загалом вважаємо, що з огляду на певні спостереження втрати Росії становлять понад 80 тисяч її збройних сил, якщо рахувати разом убитих, поранених і дезертирів. Це 80 тисяч за шість місяців – на противагу 15 тисячам за десять років в Афганістані" , – зазначив він.

Воллес додав, що просування Росії в Україні на сьогодні можна виміряти "не в кілометрах, а в метрах на тиждень".

"Гадаю, ми перебуваємо в тій точці, коли Росія в дуже непевному становищі" , – наголосив британський міністр оборони.

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль у понеділок заявив, що Росія втратила близько 70-80 тисяч військових убитими й скаліченими в ході війни проти України.

У середині липня стала відома оцінка британських військових, згідно з якою Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил – це 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, мінус майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загальні втрати російських військ в Україні станом на четвер становлять близько 45 850 військовослужбовців.