Очільник МЗС Італії відвідав Ірпінь і зустрівся із Зеленським

Очільник МЗС Італії відвідав Ірпінь і зустрівся із Зеленським
Фото: Facebook

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у четвер, 25 серпня, приїхав в Україну, повідомляє Новое время.

Як повідомляє ANSA, у Ді Майо заплановано зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Міністр відвідав Ірпінь Київської області та побачив сліди воєнних злочинів російських окупантів.

Він наголосив, що українці захищають не лише себе, а й свободу всієї Європи, і світ має обрати, на чиєму він боці.

"Тут, в Ірпені, зруйноване, стерте з лиця землі місто, а в Італії досі є ті, хто заперечує факти, скоєні російськими військами та Путіним", - сказав Ді Майо.
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Президент Володимир Зеленський у Facebook написав, що Італія стала однією з провідних країн, які підтримали Україну та вимушених переселенців. Він подякував Ді Майо за візит, а італійському уряду та суспільству — за підтримку незалежності нашої країни.

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У червні Луїджі Ді Майо заявив, що залишив свою партію Рух 5 зірок. Серед прихильників колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте в політсилі був поширений скептицизм щодо позиції, яку слід зайняти щодо війни Росії проти України. Він також поширювався на питання надання військової допомоги Україні та постачання зброї Києву.

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