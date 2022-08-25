У Держдумі заявили, що готові до переговорів з Україною на будь-якому рівні

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною "на будь-якому рівні", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РІА Новини".

"Якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні, у будь-якому форматі, тоді це обговорюватимемо і реагуватимемо".

Слуцький – член делегації Росії на переговорах з Україною, які зупинилися після жахливих звірств російської армії у Київській області та інших регіонах, які окупувала РФ.