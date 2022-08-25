ICE: ціни на газ в Європі перевищили 3 300 доларів за тисячу кубометрів

Вперше з 7 березня ціни на газ в Європі перевищили 3 300 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє лондонська біржа ICE.

За її даними, вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 3 313 доларів за тисячу кубометрів, або 321 євро за мегават-годину.

При цьому з початку сьогоднішнього дня, 25 серпня, загальне зростання вартості газу склало більше 10%.

Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи трубопроводом "Північний потік".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що транспортування газу трубопроводом "Північний потік" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.